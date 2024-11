O Osasuna venceu por 1-0 na receção ao Valladolid, este sábado, em jogo da 12.ª jornada do campeonato espanhol.

O momento alto da partida aconteceu aos 19 minutos. Ante Budimir, de penálti, apontou o único golo do encontro, tendo, de seguida, exibido uma camisola com a mensagem «Força, Valência».

Espanha vive dias difíceis, devido à tempestade DANA, que provocou mais de 200 mortos e milhares de desaparecidos nos últimos dias, na região de Valência. O encontro entre a equipa ché e o Real Madrid foi adiado, assim como o Villarreal-Rayo Vallecano, numa jornada que também ficou marcada pela posição dos treinadores, que defendidam o adiamento dos restantes jogos.

Quanto à clasificação, o Osasuna dá sequência ao bom momento e salta, à condição, para o quarto lugar, que dá acesso à Champions, com 21 pontos. O Valladolid, que teve o português André Ferreira no banco, é 19.º e penúltimo colocado, com sete pontos.