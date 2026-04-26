Internacional
Há 34 min
VÍDEO: David Carmo desentende-se com adepto da própria equipa
Defesa-central luso-angolano não gostou de palavras vindas da bancada
Defesa-central luso-angolano não gostou de palavras vindas da bancada
'Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão'. É um provérbio antigo que pode aplicar-se ao Oviedo, clube espanhol que parece destinado à despromoção para a segunda divisão do país.
David Carmo ilustrou o desnorte daquela equipa neste domingo. Na derrota caseira com o Elche de André Silva e Martim Neto (no banco de suplentes), o internacional por Angola, nascido em Portugal, teve um bate-boca com um adepto no momento em que foi substituído.
Não terá gostado de palavras que lhe foram dirigidas e respondeu. Foi prontamente avisado por colegas de equipa e acabou por sentar-se no banco de suplentes. Carmo saiu aos 65 minutos. Cumpre a primeira temporada naquele clube espanhol, por empréstimo do Nottingham Forest.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS