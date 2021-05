Raúl de Tomás marcou dois golos na vitória contra o Málaga, na Catalunha, e deixou o Espanhol mais perto da subida à Liga espanhola.



O antigo jogador do Benfica abriu o marcador com um belo golo de fora da área logos aos 15 minutos. Depois de Puado ter feito o 2-0, o avançado espanhol bisou aos 77 minutos com um cabeceamento certeiro na pequena área.



RDT é, neste momento, o melhor marcador da segunda divisão de Espanha com 22 golos. Por sua vez, o Espanhol lidera com 77 pontos, mais seis que o segundo classificado Maiorca, quando faltam cinco jornadas para o final.



Veja: