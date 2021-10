Raúl De Tomás está a aproveitar o regresso do Espanhol à primeira divisão. O ex-avançado do Benfica voltou a brilhar no triunfo catalão, desta feita ante o Cádiz (2-0), no encerramento da oitava jornada.



Depois de ter feito o gosto ao pé ante o Real Madrid, o internacional espanhol voltou a marcar na sequência de um primeiro disparo ao poste e abriu caminho ao triunfo do conjunto orientado por Vicente Moreno (45+1).



Já na segunda parte, Nico Melamed, que tinha entrado aos 58 minutos, fixou o resultado final (65m) e confirmou a terceira vitória do Espanhol na Liga 2021/22. Os catalães ocupam o 11.º lugar com 12 pontos enquanto o Cádiz soma apenas 7 e está na 16.ª posição.



O golo de RDT: