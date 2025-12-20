Após uma temporada exigente, marcada pela conquista do Brasileirão e da Libertadores e pela presença na final da Intercontinental, perdida nos penáltis para o PSG, Filipe Luís, treinador do Flamengo, aproveitou as férias para regressar a Madrid e reencontrar-se, entre outros, com Diego Simeone, seu treinador no Atlético entre 2010 e 2019.

O clube Colchonero partilhou o momento nas redes sociais, num vídeo em que fica evidente que Filipe Luís, hoje com 40 anos, deixou saudades no clube da capital espanhola.

Antigo lateral-esquerdo, representou a seleção brasileira em 44 ocasiões e clubes como o Ajax, o Real Madrid, o Deportivo, o Chelsea ou o Flamengo, onde terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador.