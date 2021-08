O Valência sofreu, mas entrou a ganhar na liga espanhola 2021/2022. No jogo inaugural do campeonato, uma grande penalidade apontada por Carlos Soler, aos 11 minutos de jogo, deu os três pontos à equipa de José Bordalás, no Mestalla, ante o Getafe (1-0).

Com os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes no onze inicial, o Valência começou mal, com a expulsão de Hugo Guillamón. Aos 30 segundos de jogo, o médio teve uma entrada duríssima sobre um adversário e, após consulta ao vídeo-árbitro, viu o cartão vermelho aos três minutos.

Mesmo com menos um, o Valência chegaria à vantagem nos minutos iniciais da partida e segurou a diferença mínima. As duas equipas acabariam mesmo com igualdade numérica. Aos 76 minutos, Cabaco viu o segundo amarelo e deixou o Getafe também com dez em campo.

O golo de Soler:

Thierry fez os 90 minutos e Guedes foi substituído ao minuto 86 do lado do Valência, que irá sempre, independentemente dos resultados, ficar no grupo dos primeiros classificados ao fim da jornada.