O plantel do Atlético de Madrid recebeu a visita de Filipe Luís, esta sexta-feira. O jogador do Flamengo de Jesus aproveitou a paragem no campeonato para rever antigos companheiros e conheceu as novas caras do emblema colchonero.



No vídeo divulgado pelo clube madrileno nas redes sociais, o internacional brasileiro teve a oportunidade de conhecer o português João Félix, jogador que elogiou bastante em novembro último. «O João é uma pérola com um potencial sem limites», disse Filipe Luís na altura.



Veja: