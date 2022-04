O dérbi entre o Sporting Gijón e o Real Oviedo, da 36.ª jornada da segunda divisão espanhola, acabou com agressões após o apito final.



Assim que o árbitro deu por terminado o encontro, vários jogadores da equipa do Gijón aproximaram-se do guarda-redes adversário, Joan Femenías. Das palavras aos atos foi um ápice. Houve empurrões e alguns socos conforme se pode ver no vídeo que se segue.