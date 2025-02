Alejandro Catena só esteve 35 minutos em campo no Real Sociedad-Osasuna, dos quartos de final da Taça do Rei.

O defesa do Osasuna foi expulso com vermelho direto por uma entrada «assassina». Catena saltou nas costas de Brais Méndez e, com uma espécie de golpe de karaté, atingiu o adversário em cheio.

Por esta altura, o Osasuna já perdia no País Basco por 2-0, graças aos golos de Barrenetxea (21m) e Brais Méndez (31m). O marcador não voltou a mexer e a Real Sociedad garantiu a passagem às meias-finais, onde também já estão Real Madrid e Atlético Madrid.