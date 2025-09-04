VÍDEO: Espanha passeia na Bulgária no arranque da qualificação
«La Roja» despacha a questão na primeira parte no início do apuramento para o Mundial 2026
Com três golos na primeira parte, a seleção espanhola venceu a Bulgária por 3-0, esta noite, em Sófia.
A «La Roja» inaugurou o marcador à passagem do quinto minuto de jogo, por Mikel Oyarzabal.
Oyarzabal inaugura o marcador em Sofia 🙏#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Bulgária #Espanha #cinemundo pic.twitter.com/oohWFlT9p2— sport tv (@sporttvportugal) September 4, 2025
O segundo golo dos espanhóis surgiu à meia-hora e foi uma estreia a marcar. Com um remate em força, Marc Cucurella dilatou a vantagem do conjunto comandado por Luis de la Fuente.
Cucurella estreia-se a marcar pela La Roja com um grande pontapé 🚀#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Bulgária #Espanha pic.twitter.com/TbwHCCPRhh— sport tv (@sporttvportugal) September 4, 2025
Oito minutos depois, na sequência de um canto cobrado por Lamine Yamal, Mikel Merino fechou as contas da partida.
Ao fim da 1.ª jornada do Grupo E, a Espanha lidera com três pontos, os mesmos da Turquia, que venceu a Geórgia esta tarde, por 3-2.