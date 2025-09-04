Com três golos na primeira parte, a seleção espanhola venceu a Bulgária por 3-0, esta noite, em Sófia.

A «La Roja» inaugurou o marcador à passagem do quinto minuto de jogo, por Mikel Oyarzabal.

O segundo golo dos espanhóis surgiu à meia-hora e foi uma estreia a marcar. Com um remate em força, Marc Cucurella dilatou a vantagem do conjunto comandado por Luis de la Fuente.

Oito minutos depois, na sequência de um canto cobrado por Lamine Yamal, Mikel Merino fechou as contas da partida.

Ao fim da 1.ª jornada do Grupo E, a Espanha lidera com três pontos, os mesmos da Turquia, que venceu a Geórgia esta tarde, por 3-2.

