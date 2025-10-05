VÍDEO: ex-Benfica assina golaço à Ronaldo na segunda liga espanhola
Duk fez o primeiro golo da vitória do Leganés frente ao Andorra
O Leganés visitou e venceu por 2-1 o Andorra, no sábado, em partida a contar para a oitava jornada da II Liga espanhola. Duk, ex-Benfica, assinou o primeiro golo da partida, de livre direto.
O avançado de 25 anos, que representou as águias entre 2016 e 2021 nas camadas jovens, inaugurou o marcador aos 47 minutos. Na cobrança de um livre, atirou colocado para o ângulo superior direito, sem hipótese para o guarda-redes Jesús Owono e a fazer lembrar o tipo de remate de Cristiano Ronaldo.
Pouco depois, aos 51 minutos, Naim García ampliou a vantagem para o Leganés. O Andorra ainda reduziu a diferença já perto do fim, aos 86 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.
A equipa da casa terminou o encontro com dez jogadores, depois de Álex Petxarroman ver dois amarelos nos descontos.
O Andorra é terceiro classificado na II Liga Espanhola, enquanto o Leganés ocupa a 12.ª posição.
