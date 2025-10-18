VÍDEO: ex-Benfica marca de bicicleta, mas Barça vence com golo aos 90+3
Girona esteve perto de causar surpresa no dérbi da Catalunha. Flick foi expulso e vai falhar o El Clásico
Vindo de duas derrotas consecutivas, o Barcelona voltou a sentir muitas dificuldades, mas, graças a um golo apontado já em tempo de compensação, venceu na receção ao Girona, por 2-1, em jogo da nona jornada do campeonato espanhol.
Lamine Yamal recuperou a tempo da partida e entrou diretamente para o onze. O jovem extremo espanhol assistiu Pedri, aos 13 minutos, para o 1-0. O médio recebeu a bola na área e fez quase tudo sozinho, até finalizar com um remate colocado.
No entanto, o Girona reagiu e reentrou no dérbi da Catalunha em cima do minuto 20, com um golo acrobático do ex-Benfica Axel Witsel.
Os visitantes tiveram as melhores oportunidades e podiam ter completado a reviravolta antes do intervalo, mas sem sucesso.
Na segunda parte, o Barça tomou conta do jogo, mas, à medida que os minutos iam passando, aumentava o nervosismo. Hansi Flick até foi expulso por reclamar com os quatro minutos de descontos dados pelo árbitro – vai falhar o clássico com o Real Madrid – e já nem viu o golo da vitória.
O 2-1 chegou aos 93 minutos, com uma finalização na área de Ronaldo Araújo, à ponta de lança.
Com esta vitória suada, o Barcelona sobe, à condição, à liderança da Liga espanhola, com 22 pontos, apenas mais um do que o Real Madrid, que no domingo visita o Getafe.
O Girona continua numa zona de aflitos, no penúltimo lugar.
Também na tarde deste sábado, o Maiorca, com Samu Costa a titular, foi ao Ramón Sánchez Pizjuán vencer o Sevilha, com Fábio Cardoso no banco, por 3-1.