O Valência voltou a tropeçar na Liga espanhola. O conjunto «che» não foi além de um empate na receção ao Huesca, num encontro referente à 3.ª jornada da Liga espanhola.



Com Guedes de início e Thierry no banco, a equipa Javi Gracia chegou à vantagem aos 38 minutos. O Daniel Wass, que já passou pelo Benfica, marcou de livre direto. De resto, pareceu que o dinamarquês tentou o cruzamento, mas ninguém desviou e a bola entrou na baliza de Andrés Fernandéz.



O Huesca conseguiu o empate num lance de bola parada. Pontapé de canto de Ferreiro para a cabeça de Siovas que praticamente não precisou de saltar para marcar.



Com este resultado, o Valência somou um ponto e tem um total de quatro ao cabo de três jornadas. Por sua vez, o Huesca é 10.º com dois pontos.