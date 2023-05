O Barcelona perdeu, esta terça-feira, por 3-1 na visita ao José Zorrilla, em Valladolid, numa partida da 36.ª jornada da Liga espanhola.



O novo campeão espanhol teve direito a guarda de honra antes da partida, mas assim que a bola começou a rolar, o Real Valladolid mostrou cedo o que queria do jogo. Uma infelicidade de Christensen permitiu ao conjunto da casa adiantar-se no marcador quando estavam cumpridos apenas dois minutos.



Com o ex-Sporting Plata na equipa inicial, o Valladolid aumentou a vantagem aos 22 minutos, na cobrança de uma grande penalidade. Com algumas das principais figuras em campo, os catalães tentaram encurtar a distância no marcador até ao intervalo, mas nem Raphinha nem Christensen conseguiram bater o guarda-redes Masip.



Xavi permitiu a Iñaki Peña estrear-se pelo Barça na Liga espanhola, lançando-o para o lugar de Ter Stegen no arranque do segundo tempo - Kessié rendeu Sergi Roberto no arranque da etapa complementar.



O Barcelona teve mais bola, como é habitual, mas Valladolid continuou a ser perigoso, sobretudo através dos ataques rápidos. Depois de ter enviado uma bola ao ferro, Gonzalo Plata estreou-se a marcar na Liga espanhola assistido de bandeja por Larin. O lance foi invalidado numa primeira instância, mas o VAR alterou a decisão da equipa de arbitragem e validou o golo.

Xavi fez várias trocas ao longo da segunda parte - Raphinha foi um dos que saiu e aproveitou para deixar uma mensagem de apoio a Vinícius Júnior, vítima de insultos racistas no jogo contra o Valência -, mas acabou por ser um "velho conhecido" a marcar o golo de honra blaugrana. Lewandowski aproveitou uma assistência brilhante de Frenkie e fez o 3-1 final.



A derrota do Barcelona penalizou o rival da cidade Condal, o Espanhol, assim como o Getafe, equipas que viram o Valladolid ganhar terreno na luta pela permanência.



Nos outros jogos desta terça-feira, o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal e Paciência, empatou na receção ao Girona (1-1) e quebrou uma série de quatro derrotas seguidas. Os galegos têm 40 pontos, mais cinco que o Getafe, a primeira equipa em zona de descida.



Por último, a Real Sociedad recebeu e bateu o Almería por 1-0. Um golo de Takefusa Kubo deixou os bascos mais perto de assegurarem a presença na Champions do próximo ano.



Classificação da Liga espanhola