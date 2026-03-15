O Betis empatou na receção ao Celta de Vigo por 1-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola.

Na primeira parte, o Celta de Vigo chegou cedo à vantagem através de Ferran Jutglà (4m). O avançado espanhol, assistido por Mingueza, chegou ao quinto golo na temporada.

No segundo tempo, o ex-Sporting Héctor Bellerín devolveu a igualdade ao marcador. O lateral-direito empatou a partida, aos 49 minutos. A resposta do Celta chegou aos 83 minutos, no entanto o tento de Borja Iglesias foi anulado por fora de jogo.

A equipa da casa terminou o jogo em cima da baliza defendida por Radu. A formação de Sevilha beneficiou de um livre que, na insistência da jogada, quase chegava ao golo da vantagem.

Com este empate, o Betis mantém-se no quinto lugar, com 44 pontos. O Celta de Vigo, por sua vez, é sexto, com 41 pontos