Três meses depois, gritou-se golo (e que golo!) em Espanha. O antigo lateral do Vitória de Setúbal, Luis Advíncula, resolveu o duelo entre o Rayo Vallecano e o Albacete, da 20.ª jornada da segunda divisão espanhola.



O internacional peruano conduziu até à entrada da área e com o pé esquerdo rematou ao ângulo da baliza contrária. Um momento bonito em Vallecas no jogo que marcou o regresso das competições profissionais em Espanha, após a interrupção devido à pandemia de Covid-19.



Sem Bebé, o Rayo subiu ao 7.º lugar e aproximou-se dos lugares de subida. Por seu turno, o Albacete é 18.º, uma posição acima da zona de descida.