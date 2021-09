Quem não sabe não esquece. Em estreia pelo Rayo Vallecano, Falcao precisou de sete minutos para marcar e selar o triunfo frente ao Getafe (3-0), em jogo da quinta jornada da Liga espanhola.



Com Bebé de início, o conjunto dos arredores de Madrid colocou-se a vencer aos nove minutos graças a um golo de penálti de Óscar Trejo. Em desvantagem, Michel lançou Florentino ao intervalo, mas o Getafe não melhorou.



O Rayo conseguiu marcar por mais duas vezes. Primeiro foi Ciss a fazer o 2-0 e depois surgiu o golo de Radamel Falcao, aos 78 minutos, sete minutos após ter rendido Nteka. Curiosamente, o primeiro golo do colombiano em Espanha tinha sido contra o... Rayo.



Com esta vitória, o Rayo Vallecano chegou aos sete pontos e igualou provisoriamente o Sevilha no sexto lugar. Por sua vez, o Getafe é último sem qualquer ponto conquistado.







O golo de Falcao: