O Atlético de Madrid agravou o mau momento e foi eliminado nos oitavos de final da Taça do Rei pela Real Sociedad, no País Basco.



Depois do ataque ao autocarro antes do apito inicial, os colchoneros foram vulgarizados pela equipa de Imanol Alguacil. Com Félix e os ex-FC Porto Felipe e Herrera na equipa titular, os campeões espanhóis começaram a ver a eliminatória fugir-lhes num golpe de cabeça de Januzaj que Oblak não conseguiu travar.



Antes do golo sofrido, porém, o Atleti enviou uma bola à trave por Carrasco. Foi um oásis no deserto de ideias madrileno. Do outro lado, os bascos já haviam ameaçado num par de ocasiões por Januzaj e Elustondo.



Em desvantagem ao intervalo, o Atlético de Madrid teve uma entrada horrível no segundo tempo. No primeiro minuto da etapa complementar Felipe atrapalhou-se e perdeu a bola para Sorloth e o norueguês fez com toda a facilidade o 2-0.



Simeone foi mexendo nas peças e lançou Matheus Cunha, Suárez e Lemar, mas nem por isso o campeão espanhol melhorou. Foi, por outro lado, a Real Sociedad quem esteve mais perto de voltar a marcar por Robin Le Normand.

O erro de Felipe que deu o 2-0 à Real Sociedad: