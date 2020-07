No final do jogo com o Betis, que o At. Madrid venceu por 1-0, Felipe teve um detalhe que revelou respeito pelo símbolo que representa.

O antigo jogador brasileiro do FC Porto ia na conversa com Emerson, do Betis, e alertou o compatriota para que este não pisasse o símbolo do Atlético que está entre o túnel e o recinto de jogo.

Um alerta depois reforçado por outro brasileiro do Atlético de Madrid, Renan Lodi, que até puxou ligeiramente Emerson, que ia distraído com a conversa.

Veja o vídeo associado ao artigo.