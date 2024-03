O Barcelona derrotou, em casa, o Las Palmas por 1-0 e somou a quarta vitória consecutiva, na jornada 30 da La Liga. João Cancelo foi titular nos catalães, enquanto João Félix entrou apenas no segundo tempo.

Aos 19 minutos, Raphinha, antigo jogador do Sporting, ainda introduziu a bola na baliza adversária, mas havia fora de jogo na jogada e o golo do avançado brasileiro foi anulado.

Cinco minutos depois, Alvaro Valles viu o cartão vermelho direto, após uma entrada dura, e deixou o Las Palmas a jogar com menos um jogador em campo no duelo com o Barcelona.

Em superioridade numérica, e já no segundo tempo, Xavi lançou João Félix aos 56 minutos e passados três minutos, o internacional português inventou a jogada que resolveu o encontro.

O camisola 14 blaugrana pegou na bola perto do meio-campo, arrancou e serviu de forma eximia Raphinha, que cabeceou para o fundo da baliza e deu os três pontos à equipa catalã.

Com este resultado, o Barcelona passa a somar 67 pontos e está no 2.º lugar da La Liga, a cinco pontos do Real Madrid, que é líder do campeonato e tem menos um jogo realizado.

VÍDEO: IMAGENS ELEVEN NA DAZN