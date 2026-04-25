VÍDEO: Fermín marca e dedica golo a Lamine Yamal
Jovem espanhol abriu o marcador na visita ao Getafe
Fermín López, médio do Barcelona, abriu o marcador para os catalães na visita ao Getafe, em jogo da 33.ª jornada da Liga Espanhola que os catalães venceram, e dedicou o golo Lamine Yamal com um gesto que costuma ser feiton pelo craque.
O jovem de 18 anos lesionou-se na última partida do Barcelona e deve perder o que resta da temporada, sendo prevista a recuperação a tempo do Campeonato do Mundo.
