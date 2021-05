Os festejos do título espanhol do Atlético de Madrid, ao final da tarde deste sábado, ficaram marcados pela intervenção policial para dispersar os adeptos, que rejubilaram com a descida de alguns jogadores aos arredores do Estádio José Zorrilla, em Valladolid, para festejarem junto dos associados do clube.

As comemorações suplantaram as regras sanitárias motivadas pela pandemia da covid-19, tendo o guarda-redes Jan Oblak sido um dos homens que comungou na festa com os adeptos, com um crowdsurfing durante alguns instantes.

A polícia que estava no local teve então, segundo o jornal espanhol Marca, de intervir com força para responder ao ajuntamento criado em torno do estádio.

De acordo com um esclarecimento da delegação do Governo local à agência EFE, a carga policial aconteceu porque os adeptos que estavam em torno do estádio, cerca de 300, saltaram o cordão de segurança montado quando os jogadores do Atlético, em vez de seguirem para o autocarro, aproximaram-se dos adeptos e sem máscara de proteção facial.

De acordo com a Marca, o futebolista Yannick Carrasco entregou uma camisola a um adepto que ficou caído na rua, aparentemente em mau estado, instantes depois da carga policial.