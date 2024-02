Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, comentou os rumores sobre Mbappé, que já terá confirmado a saída do PSG no final da época e assinado pelos merengues. O dirigente do emblema de Madrid marcou presença numa cerimónia para celebrar a conquista da Taça do Rei de Espanha de basquetebol por parte da sua equipa.

No evento esteve ainda o alcaide de Madrid, José Luis Martínez Almeida, conhecido adepto do Atlético de Madrid, que brincou com a novela Mbappé: «Já disse ao presidente Florentino Pérez que Mbappé viria para o Atlético. Disse-me que não ficaria surpreendido», confessou, em tom de brincadeira, o governante espanhol em declarações aos jornalistas.

Ao lado, estava Florentino Pérez, que respondeu assim: «Bem, se tivermos de reforçar o Atlético...», atirou o presidente do Real Madrid.