Pouco tempo após saber da morte de Michael Robinson, Paulo Futre fez questão de lhe deixar uma mensagem nas redes sociais.



«Meu querido Michael Robinson tu sim, eras bom. Os meus sentimentos para a família. Este é a primeira memória tua que me surge. Descansa em paz amigo», escreveu o ex-futebolista português.



A acompanhar o texto Futre colocou um vídeo do próprio Robinson.

«Em 2004 Paulo Futre podia entrar num bar ou num restaurante madrileno que até o maior adepto do Real Madrid lhe dizia: 'Que bom que és! Como me fizeste sofrer! A ti respeito-te'», ouve-se o antigo internacional irlandês dizer no vídeo.