O Barcelona empatou neste sábado em casa do Celta de Vigo, assumindo novamente a liderança à condição na 32.ª jornada, ainda que apenas com mais um ponto do que o Real Madrid, que defronta o Espanhol, último classificado, neste domingo, podendo assim isolar-se no topo da classificação da liga espanhola.

De nada valeu à equipa de Quique Setién o génio de Messi, que fez duas assistências para os golos de Luis Suárez, numa partida em que o Celta até esteve perto de vencer, valendo ao Barça Ter Stegen e o desacerto de Nolito na cara do alemão, no último lance da partida.

Foi, aliás, o génio do astro argentino a desbloquear a partida, aos 20 minutos. O Celta decidiu defender um livre frontal com um defesa em cima da linha e Messi, quando todos esperavam o remate direto, colocou a bola na cabeça de Suárez, que fez o 1-0.

Foi preciso esperar pelo reinício para ver novo golo, desta feita do Celta. O turco Yokuslu, na área, assistiu o russo Fedor Smolov, que encostou na cara de Ter Stegen, ao minuto 50.

A meio da etapa complementar, a dupla Messi-Suárez voltou a fazer estragos na defensiva galega, com o uruguaio a recolocar o Barcelona na frente, aos 67 minutos.

O triunfo estava muito perto, mas os pontos quase fugiram por completo aos catalães. Aos 88 minutos, num livre com inteligência na cabeça e qualidade no pé esquerdo, Iago Aspas assinou o 2-2 final. E fosse Nolito, recém-regressado ao Celta, concluir o que foi um falhanço inacreditável no último dos cinco minutos de compensação…

O português Nélson Semedo foi titular e fez todo o jogo pelos visitantes.

O Barcelona dorme este sábado na liderança, com 69 pontos, mais um que o Real Madrid.

No primeiro jogo deste sábado, o Athletic Bilbao recebeu e venceu o Maiorca, por 3-1.