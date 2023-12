A segunda eliminatória da Taça do Rei já teve algumas surpresas, com a queda de equipas da La Liga aos pés de formações do quarto escalão.

O facto de os jogos serem em casa dos clubes mais pequenos ajuda a criar as condições para os ‘gigantes‘ caírem.

Mas não haverá surpresa como a queda do Girona, caso se confirme, em casa do Orihuela, que é 13º no seu grupo na quarta divisão.

O Girona, que tem sido a sensação da temporada e lidera a liga espanhola a par do Real Madrid, até marcou primeiro, por Pablo Torre, logo aos sete minutos.

Mas o Orihuela chegou ao intervalo a vencer por 2-1, graças aos golos de Mendinuetra e Booker.

A segunda parte promete. E a festa está preparada na pequena localidade de Orihuela, perto de Múrcia.