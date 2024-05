Depois do triunfo contra o Barcelona, o Girona deixou-se empatar frente ao Alavés (2-2), no Mendizorrotza, aos 90+9, na partida inaugural da 35.ª jornada da prova.



Logo aos quatro minutos, Tsygankov bateu o canto para o cabeceamento certeiro de Eric García. A vantagem catalã durou pouco no País Basco, uma vez que Guridi igualou a contenda aos 12 minutos após um grande trabalho de Simeone.



Em cima do intervalo, o conjunto de Míchel voltou a saltar para a frente do marcador na sequência de uma bela jogada coletiva. Dovbyk recebeu na área e libertou de calcanhar para o pontapé ao ângulo de Yangel Herrera.



Classificação da Liga espanhola





O Girona parecia ter a vitória no bolso, mas aos 90+9 (!) e quando não o fazia prever, o Alavés chegou ao empate por intermédio de Guridi depois de um lance confuso na área catalã. Assim, o Girona ficou com 75 pontos, mais três que o Barcelona, equipa que ainda vai jogar nesta ronda. Por sua vez, os bascos são 11.º colocados com 42 pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZ]