Real Madrid venceu, mas foi assobiado no Santiago Bernabéu, nesta quinta-feira. A equipa de Álvaro Arbeloa bateu o Alavés de Quique Flores por 2-1 de forma relativamente tranquila, mas com alguns calafrios no final.

Os madridistas inauguraram o marcador por intermédio do capitão Kylian Mbappé, aos 30 minutos. O francês já leva 41 golos esta temporada.

Porém, o melhor estava para vir. No segundo tempo, aos 50 minutos, Vinicius Júnior marcou um golo esplêndido, com um remate fora da área, e pediu desculpa aos adeptos pelo mau momento de forma.

Com o resultado na mão e já depois de algumas substituições, o Real Madrid deixou-se adormecer e ainda sofreu nos descontos um golo de Toni Martínez, ex-FC Porto, de calcanhar. Leva 13 esta temporada.

O Barcelona tem mais nove pontos do que o Real Madrid e está perto de assegurar o bicampeonato. O Real Madrid tem 70, na segunda posição. O Alavés é 17.º, um ponto acima da linha de água.