Graças a um golo de Arda Güler, o Real Madrid venceu por 1-0 na visita ao Getafe e mantém-se a quatro pontos do líder Barcelona.

Em jogo da 33.ª jornada do campeonato espanhol, Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com o lesionado Kylian Mbappé e deixou Jude Bellingham e Rodrygo no banco, isto a três dias da final da Taça do Rei com o Barça.

Os «merengues» estiveram melhor na primeira parte e chegaram ao golo ao minuto 21, com um pontapé de fora da área de Güler.

No segundo tempo, David Alaba deu lugar a Eduardo Camavinga devido a lesão, mas o francês também não conseguiu terminar a partida por problemas físicos.

Os madrilenos sofreram com as iniciativas da equipa da casa e até poderiam ter saído do Coliseum com um resultado penalizador, não fossem as intervenções de Thibaut Courtois.

Com este triunfo, o Real Madrid segue na perseguição ao Barcelona: os «merengues» ocupam a segunda posição, com 72 pontos, menos quatro do que os catalães.

Também esta quarta-feira, o Las Palmas, com Dário Essugo como totalista e sem o lesionado Fábio Silva, perdeu por 1-0 na visita ao Athletic Bilbao.

O golo solitário de Iñaki Williams, logo aos cinco minutos, fez a diferença em San Mamés.

O conjunto basco tem praticamente garantida a presença na Liga dos Campões na próxima temporada: está na quarta posição, com 60 pontos, mais nove do que o Betis (menos um jogo), a primeira equipa fora da zona Champions.

Por sua vez, o Las Palmas continua em perigo de cair, mantendo-se no 18.º lugar.

Nos outros jogos do dia, o Celta de Vigo venceu por 3-0 na receção ao Villarreal, um triunfo importante nas contas pela Europa. Já o Alavés, bateu em casa a Real Sociedad, por 1-0.