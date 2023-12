Terceiro jogo seguido sem vencer para o Barcelona, depois de duas derrotas seguidas – com Granada e Antuérpia.

No regresso à liga espanhola, Xavi Hernández voltou ao seu onze de gala, com João Félix, Lewandowski e Raphinha no ataque. João Ccancelo foi titular no lado direito da defesa. Thierry Correia ocupou a mesma posição no Valencia.

O jogo foi um espelho da montanha-russa de emoções que tem sido a temporada do Barça: tanto dominou o jogo, durante alguns períodos, criando ocasiões para marcar e ter uma vantagem folgada, como acumulou distrações e momentos de displicência que podem ser fatais.

O jogo, de resto, começou com uma grande ocasião para o Valencia, depois de um lançamento lateral que apanhou os catalães a ‘dormir’.

Vieram depois as melhores jogadas do Barcelona, até ao golo de João Félix, já na segunda parte. Parecia ser o lance que desbloquearia, de vez, a equipa de Xavi, que continuou a atacar e até podia ter feito mais golos.

Só que o Valencia resistiu e aproveitou aquele momento em que o Barcelona voltou a adormecer no jogo para fazer o empate com um grande golo de Guillamón, que ainda não tinha marcado esta temporada na La Liga.

O Barcelona é terceiro, com 35 pontos e pode ver Real Madrid e Girona ficarem mais longe. O Valencia é décimo com 20.