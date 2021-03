A Real Sociedad recebeu e venceu o Levante por 1-0, ao passo que o Athletic Bilbao triunfou também pela margem mínima em casa, mas por 2-1, ante o Granada, nos dois últimos jogos deste domingo, relativos à 26.ª jornada da primeira liga espanhola.

Com os portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina no onze inicial, o Granada, que na quinta-feira joga fora com o Molde para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa, esteve perto de empatar, mas sofreu já em tempo de compensação o 2-1 final.

Villalibre deu vantagem ao Athletic logo aos três minutos e Raúl García não concretizou, já na segunda parte, ao minuto 71, um penálti que daria o 2-0. Já sem Quina em campo – saiu aos 60 minutos – Molina fez o 1-1 aos 79 minutos, mas Berenguer repôs a diferença a favor da equipa do País Basco, aos 90+1’.

Também em terras bascas, com Rúben Vezo a titular, o Levante perdeu por 1-0 com a Real Sociedad, que marcou por Mikel Merino aos dez minutos e desperdiçou ainda um penálti ao minuto 22, por Oyarzabal.

Num dia que começou com um triunfo emocionante do Celta de Vigo na casa do Huesca, por 4-3, houve ainda empate no dérbi de Madrid, entre Atlético e Real.

Os golos do Athletic que derrotaram o Granada: