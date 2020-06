O Villarreal somou o terceiro triunfo seguido ante o Granada (1-0), fora de portas, em jogo da 30.ª jornada da Liga espanhola.



Com Domingos Duarte e Rui Silva em campo todo o jogo, o «Submarino Amarelo» chegou ao golo do triunfo por Gerard Moreno aos 11 minutos. O avançado fugiu pela direita, entrou na área e rematou forte para o fundo da baliza do português.



O Villarreal esteve por duas vezes perto do 2-0, mas Ontiveros teve pontaria a mais (acertou no poste) e Paco Alcácer desperdiçou um golo feito plena grande área.



Em Mallorca, a equipa local e o Leganés (Kevin Rodrigues jogou todo o encontro) empataram a uma bola.



Os visitados marcaram primeiro por intermédio de Salva Sevilla, logo aos nove minutos. No entanto, o emblema dos arredores de Madrid alcançou um ponto graças a uma bomba de Oscar na cobrança de um livre direto. Foi um golaço.



Feitas as contas, o Villarreal subiu ao sétimo posto, distanciando-se do Granada, nono classificado. Por sua vez, o Mallorca segue em zona de descida com 26 pontos, mais dois que o Leganés, último colocado.