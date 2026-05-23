VÍDEO: Griezmann recebe uma cerveja... por cada golo que marcou no Atl. Madrid
Avançado francês transfere-se para o Orlando City no final da temporada
Avançado francês transfere-se para o Orlando City no final da temporada
Antoine Griezmann, avançado do Atlético de Madrid, recebeu uma garrafa de cerveja por cada golo que marcou pelos Colchoneros. O francês, recorde-se, já foi oficializado no Orlando City e está de saída do clube.
Griezmann chegou a Madrid em 2013, quando contratado à Real Sociedad por 54 milhões de euros. Depois de cinco anos ao serviço da equipa treinada por Diego Simeone rumou para Barcelona, a troco de 120 milhões de euros. Contudo, a sua estadia no Camp Nou não correu como esperado e acabou por regressar ao Atlético de Madrid, primeiro por empréstimo, em 2019, e depois a título definitivo, em 2023.
De forma a assinalar a importância e marca que o francês deixou no clube de Madrid a Mahou, marca de cerveja espanhola, em conjunto com o Atlético de Madrid, ofereceu uma garrafa de cerveja por cada golo marcado, totalizando 212 cervejas - registo alcançado em 500 jogos.
No vídeo publicado nas redes sociais, Griezmann deixa uma última promessa: «Vou beber as 212 cervejas no verão!».