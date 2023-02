O Atlético de Madrid recebeu e venceu o Athletic Bilbao por 1-0, numa partida da 22.ª ronda da Liga espanhola.



O jogo foi bastante equilibrado e as oportunidades claras de golo foram escassas. Até ao intervalo apenas Yannick Ferreira-Carrasco levou perigo à baliza basca, esta tarde defendida por Julen Agirrezabala, no lugar de Unai Simón.



Os colchoneros subiram o nível exibicional na segunda metade e chegaram ao golo por Antoine Griezmann aos 73 minutos. O internacional francês aproveitou um ressalto para escapar à defesa contrária e com classe, atirou cruzado para o fundo da baliza do Athletic.



Com esta vitória o Atlético de Madrid reforçou o quarto lugar e está a apenas a dois pontos da Real Sociedad, terceira colocada. Por sua vez, o Athletic é 7.º com 32 pontos, a dois o Rayo Vallecano. O emblema de Vallecas empatou a uma bola, este domingo, frente ao Sevilha.