A vitória do Alavés diante do Villarreal (1-0), para a 27.ª jornada da Liga espanhola, teve contornos que roçaram o surrealismo. O único golo do jogo surgiu ao minuto 11, por Manuel Sánchez, mas o momento que marcou o encontro aconteceu apenas na segunda parte.

Aos 58 minutos, Antonio Sivera, guarda-redes do Alavés, saiu da baliza para tentar intercetar a bola que era perseguida por Ayoze. O avançado do Villarreal chegou primeiro e tentou desviá-la do guardião, que a jogou com a mão. Ato contínuo, Ayoze chocou com violência com Sivera, que perdeu, momentaneamente, os sentidos.

Depois de ter recuperado a consciência, o guarda-redes foi expulso por ter jogado a bola com a mão fora da área, deixando o Alavés em inferioridade numérica. O clube basco terminaria a partida reduzido a nove elementos, mas conseguiu segurar a importante vantagem até final.

Também esta tarde, o Celta de Vigo superou o Leganés por 2-1. O resultado foi construído ainda na primeira parte, com Óscar Mingueza e Alfonso González a responderem ao tento inicial do ex-Sporting Valentin Rosier, que adiantou os madrilenhos no marcador aos 19 minutos.