O guarda-redes do Betis, Joel Robles, revelou que é um dos cinco jogadores que testou positivo para Covid-19 nos exames médicos obrigatórios antes do regresso ao trabalho das equipas da primeira e segunda divisões espanholas.



O guardião de 29 anos garantiu que está assintomático e revelou que vai permanecer a treinar em casa ao contrário dos companheiros que já trabalham no relvado.



«Olá a todos. Quero confirmar o meu teste positivo para o coronavírus. Estava muito bem tal como a minha mulher e a minha filha. Estou assintomático e não tive qualquer sintoma nas últimas várias semanas. Vou continuar a treinar aqui em casa com indicação dos serviços médicos. Prudência, porque sempre fui responsável e protegi-me sempre que saí de casa. Pensem em vocês, no que querem e nas pessoas que estão na linha da frente a zelar pela nossa saúde. Envio-vos um forte abraço, não relaxem e cuidem-se», referiu, num vídeo divulgado nas redes sociais.