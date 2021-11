Pep Guardiola aproveitou a pausa para os compromissos das seleções e foi a Espanha visitar o plantel do Girona, clube que é detido pelo grupo City e que tem o seu irmão, Pere Guardiola, como um dos acionistas.



Na visita ao clube catalão, o técnico do Manchester City reencontrou Robert Lewandowski. Protegido por um guarda-chuva, Guardiola esteve à conversa com o internacional polaco com o qual trabalhou no Bayern Munique.



O atacante dos bávaros está ao serviço da seleção da Polónia, orientada por Paulo Sousa, que prepara o jogo em Andorra, referente à 9.ª jornada do grupo I da fase de apuramento para o Mundial 2022.

O encontro, claro, desencadeou especulação em relação a futuro do polaco.



