O Valência conseguiu resgatar um ponto na receção ao Athletic Bilbao, numa partida da sétima jornada da Liga espanhola.



A formação «che» bem pode agradecer a Gonçalo Guedes pelo ponto conquista. Numa altura em que jogava em inferioridade numérica por expulsão de Maxi Gómez, o internacional português conseguiu in extremis chegar em esforço a um passe longo e assistir Marcos André para o 1-1.



Antes do golo com intervenção lusa, os bascos tinham-se colocado a vencer graças a um cabeceamento certeiro de Iñigo Martínez após um canto cobrado por Berenguer.



Apesar de ter chegado à igualdade nos descontos, o Valência ainda poderia ter sofrido novo golo. Porém, Cillessen negou o golo a Iñaki Williams com uma defesa monumental.



Este empate deixa o Valência com 11 pontos no quinto lugar enquanto o Athletic é sexto, em igualdade pontual com o Rayo Vallecano: ambos têm dez pontos.



Veja a assistência de Guedes no vídeo associado ao artigo.