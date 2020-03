O Valência empatou no País Basco frente ao Alavés (1-1), na partida inaugural da 27.ª jornada da Liga espanhola.



O conjunto «che» adiantou-se na partida ao minuto 36 por Parejo. O internacional espanhol fez um golaço na transformação de um livre direto, fazendo ao bola entrar ao ângulo da baliza de Pacheco.



Celades lançou Gonçalo Guedes ao minuto 72 e no minuto seguinte o Alavés marcou. Livre para a área do Valência, Laguardia ganhou de cabeça e Édgar Méndez bateu Cillessen.



À entrada para os dez minutos finais, o internacional português apanhou um tremendo susto. Guedes caiu inanimado no relvado após ter sido atingido na cara por um adversário numa disputa de bola. Porém, o extremo voltou ao encontro.



Este empate prejudica o Valência que segue no 7.º lugar com 42 pontos fora da longe europeia. Por sua vez, o Alavés segue no 11.º posto.