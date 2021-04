O Villarreal venceu este sábado na deslocação ao Granada, por 3-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga espanhola de futebol.

O grande protagonista do encontro foi Gerard Moreno, que marcou os três golos da partida. O «hat-trick» começou a ser construído aos nove minutos, de grande penalidade. O segundo golo foi ao minuto 18 e o terceiro, também de penálti, apareceu já na segunda parte, ao minuto 60.

Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares na equipa do Granada, enquanto Domingos Quina, o outro português da equipa da casa, não saiu do banco de suplentes.

Na classificação, o Villarreal chegou aos 46 pontos e está, à condição, no quinto lugar, com mais um jogo e mais um ponto que a Real Sociedade, sexta classificada com 45 pontos. O Granada é oitavo, com 36 pontos, podendo ser ultrapassado por Athletic Bilbao (35 pontos) e Celta de Vigo (34 pontos), equipas com menos um jogo. Pode ainda ser igualado pelo Valência, que tem 33 pontos e menos um jogo.