Poucos dias após os comportamentos racistas de uma fação de adeptos do Espanhol de Barcelona para com Iñaki Williams, o futebol no país vizinho viveu mais um momento difícil de descrever, mas desta vez por boas razões.

O Athletic Bilbao deslocou-se às Canárias para defrontar o Tenerife na Taça do Rei e aos 9 minutos (número da camisola de Iñaki Williams) a equipa da casa protagonizou um momento fantástico: nesse momento foi mostrada num dos ecrãs gigantes uma fotografia do avançado do Athletic e com as mensagens «Não ao racismo» e «#SomosTodosIñakiWilliams». Ao mesmo tempo duas tarjas de apoio eram erguidas por um grupo de adeptos.

Tocado pelo gesto, Iñaki Williams retribuiu com um agradecimento e aplausos, e voltou a reagir depois nas redes sociais. «Nunca esquecerei esta noite. Não apenas por mim, mas por toda a gente que sofre com isto diariamente. Espero que nos encontremos em breve na primeira.»

GRACIAS TENERIFE GRACIAS. SOIS UN 10. Nunca olvidaré esta noche, no solo por mí, sino por toda la gente que lo sufre en el día a día. Ojalá nos veamos pronto en Primera! ❤👏🏿 @CDTOficial @LaLiga pic.twitter.com/HNDGX362qX — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) January 28, 2020

Por essa altura, o Tenerife, que jogou contra dez durante 118 minutos, vencia por 1-0, mas acabou eliminado no desempate por penáltis depois de um empate a três golos ao cabo de 120 minutos, com dois dos golos do conjunto visitante a serem apontados por... Iñaki Williams.

Veja o momento em que Tenerife se uniu contra o racismo: