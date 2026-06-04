A Espanha empatou, esta quinta-feira, frente ao Iraque, por 1-1, em jogo a contar para a preparação para o Mundial 2026.

Mesmo com um onze bastante alternativo, a Espanha chegou à vantagem aos 16 minutos. Num contra-ataque letal, Dani Olmo deixou para Ferran Torres que, sem que ninguém lhe tirasse a bola, só parou para festejar. O avançado do Barcelona rematou rasteiro e cruzado para o primeiro do encontro, num lance onde fica a sensação que o guarda-redes adversário podia ter feito um pouco melhor.

A resposta do Iraque não tardou e Doski restabeleceu a igualdade no marcador com um golaço, aos 26 minutos. O avançado recebeu no lado esquerdo do ataque e, quando ninguém esperava, rematou forte para o 1-1.

No segundo tempo, a Espanha procurou voltar à vantagem, mas, com várias mexidas, mostrou-se incapaz de derrubar um Iraque bastante organizado no eixo defensivo. O 1-1 prevaleceu até ao final dos 90 minutos.

A seleção espanhola, recorde-se, integra o Grupo H, juntamente com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Por outro lado, o Iraque encontra-se no Grupo I com França, Senegal e Noruega.