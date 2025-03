Numa tarde desinspirada, o Real Madrid perdeu por 2-1 com o Betis e estendeu a passadeira para o Barcelona isolar-se na liderança do campeonato espanhol.

Os «merengues» colocaram-se na frente, no Benito Villamarín, logo aos dez minutos, numa jogada que começou nos pés de Kylian Mbappé e terminou com a finalização de Brahim Díaz, após assistência de Ferland Mendy.

Contudo, a formação de Sevilha empatou ainda antes do intervalo. Na sequência de um canto cobrado por Isco, Johnny Cardoso fez o 1-1 com um cabeceamento certeiro.

O Betis, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, na próxima quinta-feira, deu sequência à boa exibição na segunda parte e completou a reviravolta ao minuto 54. Depois de uma falta de Antonio Rüdiger na área madrilena, Isco encarregou-se de converter o penálti e não hesitou em festejar depois de ter marcado à antiga equipa.

O Real Madrid, que ainda não contou com o castigado Jude Bellingham, mantém-se na segunda posição, com 54 pontos, os mesmos do Barcelona, que pode ficar com três de vantagem face aos «merengues», caso vença a Real Sociedad nesta 26.ª jornada. O Atlético Madrid, terceiro classificado, com 53 pontos, pode ultrapassar o Real, se conseguir bater o Athletic Bilbao.

Já o Betis, está em zona europeia, no sexto lugar, com 38 pontos.

Também este sábado, Girona e Celta de Vigo empataram a dois golos na Catalunha, enquanto Rayo Vallecano e Sevilha não foram além do 1-1 em Madrid.