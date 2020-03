O futebolista português João Félix viu a bola passar-lhe entre as pernas no treino desta sexta-feira do Atlético de Madrid, num momento provocado por um passe de Héctor Herrera.

Após a «cueca» que o ex-Benfica levou do ex-FC Porto, de acordo com as imagens do jornal As, Félix foi consolado por três colegas de equipa, enquanto outros cinco atletas festejaram efusivamente.