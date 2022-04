Quase dois meses depois, o Atlético de Madrid voltou a perder na Liga espanhola. Os colchoneros perderam na visita a Maiorca (1-0) e têm o Betis a um ponto na luta pelos quatro primeiros lugares do campeonato.



Com Félix no banco, a equipa de Diego Simeone não foi capaz de desatar o nulo na primeira parte. O emblema insular, que entrou para esta ronda 31 numa série de sete derrotas seguidas e em zona de descida, conseguiu adiantar-se no marcador aos 68 minutos. O árbitro apitou penálti por falta de Reinildo após recurso ao VAR e Muriqi bateu Oblak para o 1-0.



Por essa altura, já «El Cholo» tinha lançado o português João Félix em campo assim como Matheus Cunha, Lemar e Vrasaljko. Nem por isso o Atleti foi capaz de superar a organização defensiva do adversário - limitou-se a 'despejar' bolas para a área do Maiorca e nem assustou Sergio Rico.



Com esta derrota, o Atlético de Madrid fica com 57 pontos, em igualdade pontual com o Barça, que dois jogos em atraso, com mais um que o quinto colocado, Betis. Por sua vez, o Maiorca deixou os lugares de descida: é 17.º posicionado.



[Imagens VÍDEO Eleven Sports]