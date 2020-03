Dias depois do clássico com o Real Madrid, em que ficaram a zero, os jogadores do Barcelona tiveram uma sessão de tiro ao alvo, ou, mais propriamente, remates à baliza com objetivos específicos.

Remates ao ângulo ou para mini-balizas que mostram como os atletas do clube catalão têm a pontaria afinada. E também a boa disposição de Antoine Griezmann.

Veja as imagens: