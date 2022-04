O Real Madrid conseguiu uma reviravolta incrível em Sevilha (3-2) e deu um passo importantíssimo na luta pelo título em Espanha. Após o jogo, os jogadores merengues celebraram efusivamente no balneário com a excepção de... Gareth Bale.



A presença do galês, impávido e sereno, salta à vista no vídeo divulgado pelo clube madrileno. O extremo de 32 anos voltou a não ser utilizado por Ancelotti e leva apenas sete partidas disputadas pelo Real Madrid em 2021/22.



Veja e atente em Bale: