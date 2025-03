Jorge Mendes confirmou, na noite desta terça-feira, que Lamine Yamal vai renovar contrato com o Barcelona. À saída de um restaurante em Lisboa, o agente de futebol partilhou a notícia depois de estar reunido com a direção do clube catalão.

«A reunião correu muito bem. O Lamine vai renovar, seguramente. Só falámos sobre ele. As coisas estão muito bem encaminhadas. Mas isso já vocês sabem. Vou repetir 50 vezes o mesmo. Lamine Yamal vai renovar e a relação com o clube é muito boa», disse aos jornalistas à porta do estabelecimento.

No seguimento, o empresário português falou de Ansu Fati, jogador espanhol que não tem sido opção no Barcelona, com apenas oito jogos na presente temporada.

«É um jogador que demonstrou muitas vezes a sua qualidade. Agora precisa de jogar», explicou.