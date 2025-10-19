O Real Madrid aguentou e vai continuar a dormir líder da Liga espanhola. Na visita ao Getafe, os merengues venceram (1-0) com o golo de Kylian Mbappé já nos instantes finais da partida.

Foi uma vitória arrancada a ferros. Na primeira parte o nulo manteve-se e as equipas foram para intervalo com um empate a zeros. No segundo tempo, Vinícius Junior, que viria a ter grande influência no resultado, entrou aos 55 minutos.

O brasileiro não assistiu nem marcou, mas facilitou o trabalho ao Real Madrid, expulsando dois jogadores do Getafe. Primeiro Allan Nyom, que entrou aos 76 minutos e viu o vermelho direto apenas um minuto depois após lance com Vini Jr.

Os merengues aproveitaram a superioridade numérica e Kylian Mbappé desfez o nulo três minutos depois da expulsão (80m).

Ainda antes do apito final, houve nova expulsão para a equipa da casa. Álex Sancris viu o segundo amarelo e consequente vermelho após lance com Vinícius Junior (84m).

Reduzido a nove unidades, o Getafe ainda teve a oportunidade de empatar a partida em tempo de compensação, mas Thibaut Courtois agigantou-se e segurou os três pontos para o Real Madrid.

Com este triunfo (1-0), o Real Madrid é líder da Liga espanhola com 24 pontos. O Getafe, por sua vez, mantém-se em 12.º com 11 pontos.