O Las Palmas somou mais uma vitória e deu continuidade á boa temporada que está a fazer na liga espanhola.

Desta vez, a formação das ilhas Canárias bateu o Villarreal por 3-0, com dois golos do avançado Kirin Rodríguez e outro do defesa Juan Herzog.

Com este triunfo, o Las Palmas subiu ao oitavo lugar, à condição, com 28 pontos. O Villarreal, que fez uma exibição paupérrima, especialmente a defender, é 14º, com 19.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]